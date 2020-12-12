بايدن يعين محامية من أصول تايوانية ممثلة تجارية في إداراته

أعلن الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أمس الجمعة، تعيين المحامية من أصول تايوانية كاثرين تايل لمنصب الممثلة التجارية في إدارته المستقبلية، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار بايدن، خلال الإعلان عن سلسلة تعيينات جديدة في إدارته المستقبلية، إلى أن "تاي" كانت كبيرة المسؤولين المعنيين بمواجهة "أساليب الصين التجارية غير العادلة" في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مشددًا على أن هذه المسألة "ستبقى أولوية" لدى إدارته أيضًا.

وأكد بايدن، أنه يدرك ضرورة أن تنتهج الولايات المتحدة نهجًا "أكثر استراتيجية" في التجارة.