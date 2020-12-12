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محمود مسلم

بايدن يعين محامية من أصول تايوانية ممثلة تجارية في إداراته

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(وكالات)
09:38 ص | السبت 12 ديسمبر 2020
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

أعلن الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أمس الجمعة، تعيين المحامية من أصول تايوانية كاثرين تايل لمنصب الممثلة التجارية في إدارته المستقبلية، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار بايدن، خلال الإعلان عن سلسلة تعيينات جديدة في إدارته المستقبلية، إلى أن "تاي" كانت كبيرة المسؤولين المعنيين بمواجهة "أساليب الصين التجارية غير العادلة" في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مشددًا على أن هذه المسألة "ستبقى أولوية" لدى إدارته أيضًا.

وأكد بايدن، أنه يدرك ضرورة أن تنتهج الولايات المتحدة نهجًا "أكثر استراتيجية" في التجارة.

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مصدر: "تطهير شامل" للبيت الأبيض قبل انتقال بايدن وفريقه إليه