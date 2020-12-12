السيسي للوفد العراقي: نسعى جاهدين لتنفيذ أي اتفاق اُبرم بين الطرفين

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوفد العراقي الذي ترأسه الدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، قائلًا :" أهلا وسهلا بكم، كل سنة وإنتم طيبين، إنتم في بلدكم الثانية مصر".

وقال السيسي، إنه تم عّقد لقاء ثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وتم الاتفاق على التعاون إلى أقصى مدى من أجل البناء والتنمية والتعمير، "عقدنا أيضًا لقاءات من خلال اللجنة المشتركة، وتحدثنا كثيرًا ويبقى العمل التنفيذي".

وتابع الرئيس السيسي: "إحنا طالما اتفقنا على موضوع إن شاء الله نسعى جاهدين لتنفيذه بكل ما تعنيه هذه الكلمة".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، والوفد المرافق له، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

عقد اللقاء بحضور وفد وزاري عراقي رفيع المستوى، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين نظراء الوفد الوزاري العراقي.