السيسي: الكل أشاد بالمتحف الكبير خلال زيارة فرنسا ويريدون حضور افتتاحه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارته الأخيرة لدولة فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت العديد من الملفات الثنائية والتعاون في العديد من المجالات مثل التعليم والثقافة، "يعني الجامعات الفرنسية تستقبل طلبة من مصر قد إيه؟ ثم الجامعة الفرنسية في مصر إمكانية تطويرها إزاي".

وأضاف السيسي، خلال رده على تساؤل من أحد طلاب الكلية الحربية الجُدد، "نستأذن سيادتك يا فندم توضح لينا تداعيات زيارتك الأخيرة لدولة فرنسا"، أنه على المستوى الثقافي، تم مناقشة العديد من الأنشطة الثقافية التي من الممكن أن تحدث، "أنا مقابلتش حد إلا لما كان مهتم بالحضارة المصرية والآثار المصرية والمتحف المصري الكبير"، متابعًا: "كل الناس عاوزة تحضر افتتاح هذا المتحف".

وتفقد رئيس الجمهورية مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الرئيس السيسي الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكداً متابعته الحثيثة لكل إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

كما أشاد الرئيس السيسي بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالباً إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوةً لغيرهم من الشباب.