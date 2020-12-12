السيسي للوفد العراقي: التخطيط والتنمية حرب أخرى موازية للتصدي للإرهاب

سرد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوفد عراقي، تجربة قاسية للغاية مرت بها مصر بداية من عام 2011، حيث ذكر أن الموقف الداخلي كان صعبا للغاية، بسبب وجود الإرهاب وأشياء أخرى كثيرة، موضحًا أن العراق أيضًا عانى من الإرهاب خلال السنوات الماضية.

وأضاف "السيسي"، خلال اللقاء بحضور وفد وزاري عراقي رفيع المستوى، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين نظراء الوفد الوزاري العراقي، أنه خلال هذه المرحلة، وما زالت مصر في حربها ضد الإرهاب، لم توقف العمل أثناء التصدي للإرهاب.

وتابع : "بالعكس كان العمل يتم بالتوازي مع مكافحة الارهاب ومعدلات التنفيذ والأداء اللي الدولة المصرية بتحاول تنفذها كانت دايما مفهوم إن دي حرب أخرى موازية، دي كانت حرب للمستقبل، حرب للتنمية، حرب للبناء".

وأشار السيسي، إلى أن الإرهاب هدفه هدم البلد وتخريب الدولة، " لو إحنا وجهنا جهدنا كله لهم وسيبنا البلد، أمر لا يصح، الدولة فيها 100 مليون شخص، والناس عاوزة تعيش، والبلد كل يوم ليها مطالب، ولو وقف عملية التخطيط وتنفيذ التخطيط يوم واحد يبقى البلد بتتأخر، "أنا بتكلم على مصر، دي التجربة اللي إحنا شوفناها، كل ما يكون عندك تحديات لازم نواجه بتحدي أكبر ببناء أكبر بجهد أكبر لأن التحدي اأساسا معرقل دي تجربة مصر".

وواصل: "مجال مثل الطاقة، كان عندنا تحدي ضخم، مشكلة كهرباء من 10 سنين، واتقال المشكلة دي صعبة، لا لا ، مفيش مشكلة صعبة قدام إرادة دولة ورجال مخلصين أي مشكلة تخلص، نفضل ورا منها لحد ما نحلها، خلال سنتين بالكتير بقت المشكلة دي تاريخ، وعندنا طاقة ضعف الطاقة اللي موجودة قبل الأزمة سواء الكهرباء ولا الغاز، ثم باقي المجالات الأخرى، إحنا جادين ومخلصين معكم في التعاون من أجل البناء ومن أجل شعوبنا".