بعد قليل.. القمر يقترن بكوكب الزهرة

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، أن سماء مصر والوطن العربي، على موعد اقتران كوكب الزهرة بهلال قمر نهاية الشهر بحوالي ساعتين قبل شروق شمس اليوم الأحد.

وأوضح أن يمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحدث عندما يقترن القمر برمز الحب وهو كوكب الزهرة، خاصة وأن القمر والزهرة يقعان في الترتيب الثاني والثالث لألمع الأجسام بعد الشمس.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، أن القمر سيمر أمام كوكب الزهرة، تحت مسمى ظاهرة الاحتجاب، وهي مرئية في جزء صغير من سطح الأرض مقارنة بالأجسام السماوية الأخرى.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن العالم سيشهد غدا كسوفاً كلياً للشمس في نهاية شهر ربيع الآخر وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ ، وهي آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال عام 2020م، علما بأنه لن يمكن رؤيته في مصر ولا في المنطقة العربية.

وأضاف القاضي، بأن ما يتم ترويجه من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إظلام الأرض لمدة ثلاثة أيام، هو كلام عار تماما من الصحة، وأن البعض استغل حدوث ظاهرة كسوف الشمس للترويج لمثل الخرافات.