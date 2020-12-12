ترامب بعد رفض الطعن على نتائج الانتخابات: المعركة القضائية بدأت

بعد رفض المحكمة العليا الأمريكية الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية، بأربع ولايات قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، في تغريدة عبر تويتر إن المعركة القضائية بشأن الانتخابات بدأت للتو، معرباً عن إحباطه من قرار المحكمة العليا لرفضها دعوى قضائية، تهدف لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

و أكد مرة أخرى أن العملية الانتخابية كانت مزورة، مشجعاً داعميه للاستمرار في القتال من أجل قلب النتيجة قائلا: "المحكمة العليا لم تهتم بأكبر عملية تزوير يتم ارتكابها في التاريخ وفقا لقناة "العربية".

كان محامي ترامب، أكد في وقت سابق، السبت، أن "فريق الرئيس القانوني سيواصل رفع الدعاوى" قائلا: "لم ننتهِ بعد".

يشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد رفضت دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس، وأيدها ترامب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

ويتيح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدماً في اجتماعه المقرر يوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يدلي أعضاء المجمع بأصواتهم لإضفاء الصفة الرسمية على فوز بايدن.

يذكر أن بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي حصل على 306 أصوات مقابل 232 صوتاً لترمب في المجمع الانتخابي الذي يخصص أصواتاً لكل ولاية من الولايات الخمسين، وكذلك مقاطعة كولومبيا على أساس عدد السكان.

والولايات الأربع الواردة في الدعوى هي جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وساهمت بإجمالي 62 صوتاً من مجموع أصوات بايدن. ويتعين حصول أي مرشح على 270 صوتاً للفوز بالرئاسة.

فى السياق، قال قضاة المحكمة العليا في حكم مقتضب، إن تكساس ليست لها صفة قانونية لرفع الدعوى.

في المقابل، كتب دونالد ترمب على تويتر بعد منتصف الليل: "لقد خذلتنا المحكمة العليا حقاً. لا حكمة ولا شجاعة"، مضيفاً: "انتخابات مزورة، استمروا في النضال!". وشكا من أن المحكمة رفضت القضية "في لمح البصر" رغم فوزه بأصوات أكثر من أي رئيس خاض الانتخابات وهو في المنصب.

وبينما يواصل بايدن تعيين المسؤولين في إدارته المقبلة قبل توليه منصبه رسمياً في 20 يناير، رفع ترامب وفريقه القانوني عدداً من الدعاوى القضائية في عدة ولايات، حيث ادعوا دون سند تزوير أصوات الناخبين وطعنوا على النتائج.

ومنذ إعلان فوز بايدن بعد انتهاء التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر الماضى أعلن ترامب إن نتائج الانتخابات مزورة مؤكدا أنه الفائز بالرئاسة.