الدسوقي: إنشاء محطة لمعالجة مياه عين الصيرة.. والتفكير في مزرعة سمكية

قال المهندس محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، إنه جار العمل على إنشاء محطة معالجة للمياه، والتي ستبدأ في عملها مع افتتاح المشروع، لافتا إلى أنه خلال فترة من 3- 4 شهور، ستعود مياه البحيرة إلى وضعها الطبيعي كمياه كبريتية تستخدم في علاج بعض الأمراض الجلدية، مشيرًا إلى التفكير في إنشاء مزرعة سمكية بالبحيرة.

وأضاف "الدسوقي" خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مساحة المكان الذي شهد هذا المشروع 63 فدانًا، أما البحيرة نفسها فمساحتها 23 فدانًا، موضحًا أن عمليات التطوير بدأت بشكل فعلي في يناير 2020، حين لجأنا لشركة متخصصة في عمليات تطهير البحيرة، واستغرقت 8 شهور لتنفيذ تلك المهمة.

وتابع مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، "المكان في السابق كان مرتع للحيوانات الضالة والنافقة، وكانت هذه البحيرة عبارة عن منطقة مخلفات، لدرجة أننا كنا لا نرى المياه من حجم المخالفات المتواجد بالبحيرة، وكان يجب النظر والعمل على البينة التحيتة المحيطة بالمكان نفسه، والبداية كان بقيام القوات المسلحة بتجديد وإحلال شبكة الصرف الصحي بالطرق المحيطة للبحيرة، والتي كانت ترمي على البحيرة وحوّلتها إلى مصرف.

واستطرد: "ثم قامت القوات المسلحة بإنشاء شبكة طرق وتمهيد الطريق الرابط بين كورنيش المعادي بطريق صالح سلام بمنطقة السيدة عائشة، كما تم إنشاء كوبري يربط منطقة جنوب بطريق النصر بالطريق الدائري".

وأكد "الدسوقي"، أن شبكة الطرق كان يجب تطويرها في البداية، وقبل عمليات تنفيذ المشروع، لأن المنطقة تحتوي على متحف الحضارات الذي سيأتي له زيارات من كل دول العالم.

وكشف، أن تطوير المنطقة ككل والبحيرة بوجه خاص، رفع سعر تأجير وشراء الوحدات السكانية بمنطقة "عمارات الفسطاط" إلى 10 أضعاف، سواء للإيجار أو التمليك، موضحاً أن حياة ناس في هذه المنطقة اختلفت من كل الجوانب بعد عمليات التطوير.