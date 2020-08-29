صور.. إزالة عقار يتعارض مع مسار كوبري متحف الحضارات

أزال حي الخليفة بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد القزاز، رئيس الحي، العقار رقم 11 بشارع السادات ضمن أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار كوبري متحف الحضارات، حيث يقع العقار على مساحة 130 مترا مربعا، وهو عبارة عن أرضي وطابقين.

من جانبها، شددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رؤساء الأحياء ضرورة التواجد الميداني ومتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بنطاق جميع الأحياء، لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير أحياء المنطقة الجنوبية والارتقاء بها.

جدير بالذكر أنه جرى إزالة 1177 مقبرة تقع في مسار كوبري الحضارة، حيث جرى تعويض أصحابها بمقابر في مدينة 15 مايو، وإزالة المقابر التي تقع في المسار المتجه شرقًا، للالتحام بكوبري التونسي وطريق الأوتوستراد، وأيضًا إزالة المقابر التي تقع في مسار الكوبري، المتجه جنوبًا إلى طريق الخيالة.