التنمية الصناعية: نسعى إلى سد الفجوة بين التصنيع والاستيراد

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك تكامل بين دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الصناعية لتوفير الوحدات للشباب والمستثمرين، حيث أتاحت الهيئة لهؤلاء الكثير من الأنظمة والاختيارات لمساعدتهم في البدء في مشروعاتهم.

وأضاف "الزلاط"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يتم مساعدة المستثمرين في تسويق منتجاتهم على المواطنين، ولم يتم إتاحة الوحدة فقط، ولكن يتم مساعدته للنجاح في مشروعه الجديد: "بنتابعه وبيكون لازم ينجح، وبنوجه للنشاطات الأخرى الأكثر احتياجا إليها".

وأوضح أن هناك علاقات مع اتحاد المستثمرين لطرح المنتجات التي يقوم المستثمر أو الشاب في تصنيعه عبر المعارض المختلفة لحين تطويره من نفسه، وهناك فئات متفاوته من الشباب ممن يرغبون في بدء مشروعهم الخاص.

وأكد أن هناك الكثير من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، ونسعى إلى سد الفجوة بين التصنيع والاستيراد بالنسبة للمنتجات المتداولة والتي يتم استيرادها بمبالغ كبرى، ويتم تصنيعها بجودة عالية وكفاءة قوية.

وأشار إلى أن الترسيم الذي يجري في المناطق الصناعية يأتي على خلفية زيادة حجم المصانع وطرح الأراضي الصناعية من قبل مجموعة من المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أحلامهم عبر الخريطة الاستثمارية: "الأراضي الصناعية بتكون على الخريطة الاستثمارية التي يختارها المستثمر".

وتابع: "مستهدف خلال فترة قريبة أن يتم الانتهاء من 16 مجمع صناعي يغطوا كافة محافظات مصر، وخلال الأسبوع الماضي تم توقيع عقد على 4 مناطق صناعية وستكون نموذج لكافة المناطق الصناعية التي سيجري إنشاءها فيما بعد".