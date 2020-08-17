رئيس "التنمية الصناعية": نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات

أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد السيد فاضل الزلاط، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات الصناعية.

وقال الزلاط، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، على هامش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعليمات الرئيس السيسي شددت على ضرورة وضع إجراءات تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية من أجل توفير المزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أنه وفريق العمل في الهيئة حريصون على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، مؤكدا أنه سيعمل على أن نكون عند حسن ظن القيادة السياسية وأصحاب العمل أيضا.

ونوه بأنه وضع استراتيجية لتطوير العمل بالهيئة من أجل تطوير قطاع الصناعة للوصول إلى منتج مصري ينافس غيره في الأسواق العالمية، متعهدا بالعمل على إنهاء كافة المشكلات التي يعاني منها المستثمرين وأصحاب العمل.

وأشار إلى أنه يدرس حاليا الملفات الموجودة كافة قطاعات الهيئة من أجل الصناعة المصرية، متعهدا بأن يكون شعار "صنع في مصر" نصب عينيه خلال ممارسة العمل العام في هيئة التنمية الصناعية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 1517 لسنة 2020، ونصت مادته الأولى على إعارة اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط للعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتباراً من 5 أغسطس لعام 2020، وذلك لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

ونصت المادة الثانية على أن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تعيين المهندس مجدي غازي العرابي الحسنين نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019 المشار إليه، وكل حكم يخالف أحكام القرار الماثل اعتباراً من تاريخ صدوره.