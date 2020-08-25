بروتوكول تعاون بين المنوفية وبنك التنمية الصناعية لتمويل المشروعات 

وقع، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون مع ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة خلق فرص عمل جديدة، وخلق جيل جديد من المصنعين، وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وتضمن البروتوكول عدة مجالات، منها التعاون في مجال توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق والمجمعات الصناعية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة، وتقديم كافة التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية الشاملة التى تتطلبها المشروعات للتوسع فى الإنتاج وتغطية احتياجات السوق من السلع.

كما شمل البروتوكول رعاية مراكز التدريب المهني وريادة الأعمال بمحافظة المنوفية، بهدف خلق جيل جديد من المصنعين والحرفيين المهرة في مختلف الصناعات، وتحديدًا الحرف والمهن اليدوية، وتقديم التوعية المصرفية والتدريب المالي والإدارى لخريجي مراكز التدريب المهني، والمساهمة فى توفير فرص عمل لخريجي المركز من خلال ترشيحهم لعملاء المصرف من أصحاب المصانع، وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة وتقديم التوعية المصرفية.

كما تضمن البروتوكول مجال تمويل خدمات توصيل المرافق للمواطنين ومنها الغاز الطبيعي، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء.