متحف الأقصر يحتفل بمرور 45 عاما على افتتاحه بمعرض لمكتشفاته الحديثة

شهد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمها متحف الأقصر بفناء المتحف الخارجي، بمناسبة مرور 45 عاما على افتتاح وتأسيس المتحف في ديسمبر 1975 في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

أقيمت الاحتفالية، بحضور رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب، والدكتور هشام الليثي، ممثلا عن وزارة الأثار، والدكتور علاء المنشاوي، مدير متحف الأقصر، والسيدة الينا بتشكوف، رئيس البعثة الأثرية الأمريكية المصرية العاملة بمنطقة القرنة، وعدد كبير من الأثريين والسياح وأفراد البعثات الأثرية العاملة في الأقصر.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح نائب المحافظ معرض المكتشفات الحديثة بالمتحف، الذي يضم لوحات إيضاحية بأحدث الاكتشافات في منطقة العساسيف وجبل القرنة.

وأكد محمد عبدالقادر خيري، نائب المحافظ، على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات، ومساهمتها في تنشيط حركة السياحة، وتعريف زوار الأقصر والمواطنين بتاريخ هذه المنشآت، التي تضم أهم القطع الأثرية، مشيرا إلى أن متحف الأقصر يعد متحفا تاريخيا كبيرا ومميزا لما يحويه من أهم القطع الأثرية النادرة.

تم خلال الاحتفالية تكريم رواد العمل بالمتحف وقياداته السابقين وعدد من قيادات البعثات الأثرية العاملة بالأقصر، كما شهدت الاحتفالية جولة داخل المتحف للضيوف والمشاركين في الاحتفالية.