في طريقه للكلية الحربية فجرا.. السيسي يستقل دراجة ويحيي سائق تاكسي

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التفاعل مع المواطنين في جولاته المفاجئة، كما تعد رياضة ركوب الدراجة أحد الرياضات التي يواظب الرئيس عليها دائمًا، وهو ما شهده فجر اليوم أثناء زيارته التفقدية إلى مقر الكلية الحربية.

اتخذ الرئيس السيسي التدابير الاحترازية من تباعد اجتماعي عن المحيطين له لمسافة تزيد عن متر، كما هو واضح في جلوسه على طاولة تناول إفطار طلبة الكلية الحربية، كذلك حينما كان يستقل الدراجة، وكذلك وهو يسير وبجانبه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

يلقي التحية على سائق تاكسي

وكعادته حينما يقوم الرئيس بجولاته المفاجئة، ألقى الرئيس السيسي التحية على سائق سيارة تاكسي أُجرة بدا عليه التقدم في العمر، حيث يمتلك سيارة التاكسي قديمة الطراز والمعروفة بالـ"الابيض في أسود"، بدلاً من الحالية "الأبيض"، وتواجد السائق فجرًا بجوار الشوارع القريبة لمقر الكلية الحربية بمنطقة مدينة نصر، بعدما ألقى السائق التحية على الرئيس رافعًا يديه "مرحبًا بالرئيس".

وظهر طلاب الكلية الحربية وهم يشاهدون قناة إكسترا النيوز الإخبارية صباحًا، ما يدل على حرص الطلاب على متابعة الأخبار، كما تفقد رئيس الجمهورية مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل.

وشارك الرئيس السيسي الطلاب في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

كما ألقى "السيسي"، كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدًا متابعته الحثيثة لكل إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

الرئيس يؤكد لطلبة الكلية الحربية على الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم

وأشاد، بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالبًا إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

الرئيس: منفتحون على العالم بعيدًا عن الاستقطاب والمحاور

دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة الجدد، حيث أشار الرئيس السيسي إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي، موضحًا الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كل الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدًا عن الاستقطاب والمحاور.

السيسي يشكر دولة الإمارات بعد إرسال شحنة لقاحات كورونا

كما استعرض الرئيس السيسي أسلوب إدارة الدولة لأزمة كورونا، والتي تمت بشكل علمي ومتزن، من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار كل أجهزة الدولة المعنية، مشيرًا إلى وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجهًا الشكر والتقدير لها.

الرئيس يثني على ما يبذله رجال القوات المسلحة البواسل من تضحيات في سبيل حماية الوطن

وفي ختام الزيارة أثنى رئيس الجمهورية على ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكدًا تقدير الشعب المصري لهذه الجهود الصادقة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه أي محاولة للنيل منه.