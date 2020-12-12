محامي طالب حلوان المتهم بالتحرش: لا يجوز تحويل أي طالب جامعي للنيابة

قال عمرو عبدالسلام محامى الطالب المتحرش بجامعة حلوان، إنه لا يجوز تحويل أي طالب في الجامعة إلى النيابة العامة نظرا لوجود لائحة جزاءات تأديبية داخلية للجامعة يجب تطبيقها أولاً.

وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن"، أن لائحة الجزاءات طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التأديبية التي يخضع لها الطلاب علي سبيل الحصر والتي تبدأ من التنبيه إلى الفصل مما يجعل قرار الجامعة برسوبهم مخالفاً ومشوباً بعيب عدم المشروعية.

واستكمل عبدالسلام، أنه إذا تم ضبط طالب وطالبة متلبسين بالتحرش فستطبق عليهم لائحة الجزاءات المنصوص عليها سلفاً من قبل الجامعة وذلك في حالة رضا الطالبة، أما اذا لم يكن برضا الطالبة فهنا نكون أمام جريمة تحرش مما يعني تطبيق العقوبات التأديبية علاوة علي كون الفعل جناية هتك العرض والتي قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات وحتى لو تم ضبطهم متلبسين يجب أن يكون هناك شهود علي الواقعة.

وشهدت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، واقعة تحرش أحد الطلاب بزميلته، حيث نُسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة بتاريخ 11 ديسمبر 2019، ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية، لخروجهما عن مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها.

تم ضبط الطالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

وبجلسة 28 يونيو 2020، أصدر مجلس التاديب الابتدائي قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية، وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.