التحرش والعنف الأسرى.. ندوة عن قضايا المرأة بجامعة بسوهاج

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج ندوة توعوية بعنوان "قضايا المرأة المتعلقة بالتحرش الجنسي والعنف الأسرى"، اليوم، بالتعاون مع كليتي الطب البشري والتمريض، بمدرجات كلية الآداب بالجامعة الجديدة، بحضور الدكتورة يسرية السيد، القائم بعمل عميد كلية التمريض، الدكتور صباح صابر، عميد كليه التعليم الصناعي سابقاً، الدكتورة رهام فاروق، مدير الوحدة، والدكتورة ندي عبد المحسن أستاذ المايكروبيولوجي الطبي والمناعي بكلية الطب.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الندوة جاءت ضمن فعاليات الإحتفالية العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ في الفترة من 25 نوفمبر حتي 10 ديسمبر، حيث تتضمن العديد من الأنشطة التي تتبني قضايا العنف ضد المرأة، لافتاً إلى أن الجامعة تشارك في مثل تلك الفعاليات لتوضيح سبل التواصل التي توفرها الجامعة لمنتسبيها للتصدي للظاهرة، وذلك لإيصال الشكاوى والتحقيق فيها بكل سرية وخصوصية.

وأضافت الدكتورة رهام فاروق، أن الندوة هدفها التعريف بدور وحدة مناهضة العنف داخل الجامعة وأساليب التواصل معها لخدمة جميع الطالبات، بالإضافة إلى ما تقدمه من الدعم النفسي والاجتماعي لكافه المشكلات الخاصة بهم، مشيرة إلي أن أهم محاور الندوة تمركزت في التحدث عن قضية التحرش الجنسي والإجراءات القانونية التي تم تفعيلها للتصدي لهذه المشكلة، وتشجيع الفتيات للحديث عن قضاياهم ومشكلاتهم بكل حرية للعمل على حلها بشكل ودي أو قانوني، مع التأكيد على حرص الوحدة والقائمين عليها بالإلتزام بمبدأ الخصوصية والسرية لكل المشكلات.