"الضرائب": 100 شركة تعمل بالفواتير الإلكترونية حتى الآن

قال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن هناك الكثير من الشركات التي تعمل ضمن الفواتير الضريبية الإلكترونية، حيث وصل عدد الشركات التي تعمل بتلك المنظومة لـ100 شركة من أصل 134 شركة: "ده العمل الفعلي اعتبارًا من منتصف نوفمبر من الشهر السابق".

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أنه صدر قرار من وزير المالية بـ134 شركة بدأ من 87 شركة وحتى وصل حاليًا لـ100 شركة على مستوى الجمهورية.

وأوضح، أن الفاتورة الإلكترونية أحد محاور السياسات التي اتخذتها وزارة المالية لتحول مصر من النظام الورقي إلى النظام الرقمنة، وهي رؤية مصر 2030، وجميع مؤسسات الدولة ستتحول إلكترونيًا من خلال نظام الرقمنة.

وأكد "محروس"، أن الفاتورة الضريبية الإلكترونية عبارة عن منصة مركزية تقوم بتحويل النظام الورقي والمعاملة الورقية إلى معاملة مالية رقمية تقوم في التو واللحظة لدى مصلحة الضرائب، ويكون طرفيها البائع والمشتري، وبالتالي يكون لدى مصلحة الضرائب جميع المعاملات المالية التي تتم بين البائع والمشتري.

وأشار مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن ذلك يؤهل الممول لتقديم إقراره الضريبي من خلال تلك الفاتورة ويكون لدى المصلحة البيانات والمعلومات لدى جميع الشركات التي تستخدم الفاتورة الإلكترونية، موضحا أنه سيكون هناك التزام من قبل تلك الشركات وصولا لـ1 يوليو، وسيحظر على كافة هيئات الدولة التعامل مع الموردين والمقاولين ومؤدى الخدمة إلا بعد الاندماج في نظام الفاتورة الإلكترونية.