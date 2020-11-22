التقديم لمدة شهر.. مصلحة الضرائب تعلن عن 1700 وظيفة مأمور ضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب "مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر" وفقًا للتوزيع الجغرافي على النحو التالي:

شروط التقديم

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

3. أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.

4. أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها.

5. أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة" بتقدير عام جيد جدًا على الأقل.

6. ألا يزيد سن المتقدم على 27 عامًا في تاريخ هذا الإعلان.

علمًا بأنّه لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم

1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

2-صورة من شهادة ميلاد مميكنة.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ الإعلان.

4- صورة من شهادة أداء/الإعفاء من الخدمة العسكرية أو العامة للمتقدم من الذكور.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية على أن تكون حديثة وصادرة باسم وزارة المالية.

6- صورة شخصية.

على أن يقوم المتقدم بعمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، وألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 10 دقائق، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني JobsQ@mof.gov.eg

ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بدءًا من اليوم ولمدة شهر، عن طريق الرابط: https://jobs.mof.gov.eg/AddDocument.aspx

شروط الترشح

يجب على المرشحين المستوفين لشروط التقديم اجتياز اختبارات التقييم والتي ستتم بشكل إلكتروني وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات "المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية – القوانين الضريبية - الحاسـب الآلي – المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية"، وسيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيتم تسليم أصول المستندات السابقة، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي "وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للقبول".

محتوى اختبارات التقييم

يحتوي الاختبار على عدد من الأسئلة التي تغطى المجالات التالية:

- المحاسبة الضريبية "الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين/ الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية/ الضريبة على القيمة المضافة".

- أساسيات المحاسبة المالية.

- مبادئ المراجعة.

- معلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين: الضريبة على الدخل/الضريبة على القيمة المضافة/ ضريبة الدمغة/ رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب ونطاق تطبيقها وتأثير التطورالتكنولوجي على مجال الضرائب.

- مهارات وأساسيات الحاسب الآلي/ الأساسيات المبدئية للتعامل مع كل من: Internet Applications - Windows - Word - Excel - PowerPoint

- المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقي.

- المهارات الأساسية "إدارة الوقت/ التفاوض/ إدارة الاجتماعات" والمعلومات الإدارية الأساسية "وظائف الإدارة/ الرقابة/ التخطيط الاستراتيجي".

- مهارات استخدام مفردات اللغة الإنجليزية في التعامل مع الآخرين في محيط العمل.

ملاحظات هامة

- يتم تحميل صور كافة المستندات المطلوبة المشار إليها سابقًا مع بيانات طلب التوظيف.

- سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل مستندات التقديم على الموقع الإلكتروني "على أن يتم فحص تلك المستندات ولا يعني ذلك أنّ المتقدم مستوفي لشروط التقدم".

- سيتم تحديد موعد اختبارات التقييم ومكان انعقادها بالنسبة للمتقدمين المستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية.

- تعقد اختبارات التقييم في صورة إلكترونية "على الحاسب الآلي".

- يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة، وطبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

- في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيتم استبعاد المتقدم واعتباره غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

- لن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم الموضحة، أو التي تقدم باليد أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.