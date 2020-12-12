القوات التركية تقصف مواقع انتشار للأكراد شمال حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، بشمالي حلب، تزامنًا مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على عدة محاور بالمنطقة ذاتها، إضافة إلى قصف واشتباكات متقطعة على محور مرعناز جنوب مدينة إعزاز، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد أمس، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قريتي مرعناز وعقلمية بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمالي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفقا لما نشره المرصد على موقعه الرسمي.

واستهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالقذائف المدفعية، في 9 ديسمبر منطقتي تل مضيق وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب.