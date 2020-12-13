رئيس الاتحاد المصري للشطرنج: مصر رقم 1 بين اللاعبين الأفارقة والعرب

قال الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن رياضة لعبة الشطرنج ذات تاريخ طويل، حيث إنها عرفت في الهند منذ قديم الأزل، ولكن في عام 1922 اكتشف أحد الأثريين مقبرة توت عنخ أمون وفيها وجد لعبة شبيهة بالشطرنج بشكل بدائي: "هي لعبة قديمة، ومعظم القادة العسكريين والنبلاء مارسوا تلك اللعبة".

وأضاف "الجندي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك اللعبة دائما ما تجذب القادة والنبلاء وكبار الصحفيين والنقاد، وهي لعبة دائما ما تجذب الصفوة، وبدأ الشطرنج في القاهرة 1894 عبر الجاليات اليونانية والإنجليزية المقيمين في القاهرة عندما كان للقاهرة طابع تاريخي وثقافي كبير.

وأوضح أن العصر الحديث أعيد تأسيس الشطرنج عام 1980 برئاسة المهندس زين السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهو صاحب النهضة الحديثة في تلك اللعبة، وبسببه شاركت مصر في البطولات العالمية التي تقام للعبة الشطرنج، ولمصر عدد كبير من العباقرة والأبطال بها: "عندنا لعيبه متميزين، ومصر رقم 1 في الاعيبه الأفارقة والعرب".

وأكد أن مسلسل "لعبة الشطرنج" تم إنتاجه وإخراجه بشكل مميز حتى أعجب به عدد كبير من المشاهدين حول العالم، وفيه تم استخدام التقنيات الحديثة لإخراج العمل، وسبقه من قبل فيلم مشابهة له.

وأشار إلى أن لعبة الشطرنج تحتاج لمراجعة للخطط ودراستها، حيث أن الشطرنج لها 3 مراحل، أولها نشر القطع في الافتتاح، وووسط الدور ونهاية الدور كلا منهم له أساسيات وخطط ويجب أن يدرسها الاعب ويخطط لها: "فيه مدربين للأعبي الشطرنج على أعلى مستوى، والموضوع محتاج تدريب وممارسة".