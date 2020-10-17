صور.. الطابور على شكل "رقعة شطرنج" بمدارس القاهرة التزاما بالتباعد

أكّدت شيرين بكر مدير عام إدارة وسط القاهرة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام "رقعة الشطرنج" بين الطلاب وفق توجيهات محمد عطية مدير المديرية وتجهيز غرفة العزل واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والأمنية الاحترازية وذلك فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

وأشارت مدير عام إدارة وسط القاهرة، إلى بدء تسليم المدارس الكتب لجميع التلاميذ دون التقيد بسداد المصروفات.

في سياق متصل، بدأت مديرية التعليم بالقاهرة في 5459 مدرسة بمحافظة القاهرة استقبال 2 مليون و386 ألفًا و831 طالبًا وطالبة بالعام الدراسي الجديد بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالعاصمة، بحضور محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، بضرورة اتباع كل الإجراءات والتعليمات التالية مع انطلاق الدراسة لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

ورصدت "الوطن"، توجيهات مدير مديرية التعليم بالقاهرة، لقيادات التعليم بالعاصمة مع انطلاق الدراسة.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية واستمرار حملات التوعية بالمدارس للحد من انتشار الفيروسات وفيروس كورونا المستجد.

- إلزام العاملين بارتداء الكمامات مع استخدام المواد المعقمة والكحوليات.

- الانتهاء من سحب الكتب المدرسية مع ذكر النسبة المئوية.

- التشديد على الزيارات والمتابعات المستمرة وفق توجيهات محافظ القاهرة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

- الحرص على السرية التامة في المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة العمل وعدم إرسال بيانات إلى أي جهة دون الرجوع للمديرية.

- عدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، فهي مسؤولية وتختص بها المديرية منعًا للخلط والازدواجية.

- يتمّ إرسال التقارير الخاصة بكل مدرسة عن حالات الغياب والحضور للطلبة والمعلمين وذلك تحت اشراف مديري المراحل ومسؤول التجريبيات ورياض الاطفال ويتمّ إبلاغ مدير عام التعليم العام ومدير المكتب الفني قبل الساعة العاشرة صباحًا يوميًا.

- يتمّ الالتزام بجدول الحصص وفقًا لكل مدرسة طبقًا لظروفها ويراجع من الإدارة والمديرية والمراحل

- تحقيق أقصى درجات التباعد الأجتماعى داخل الفصل لاتقل عن متر على أن تكون طريقة الجلوس داخل الفصل على شكل (رقعة الشطرنج).

- ضرورة استلام جميع الطلاب الكتب بصرف النظر عن تحصيل المصروفات.

- إلغاء الإجازات الاستثنائية إلا المقدمة بتقرير من كموسيون طبى معتمد فقط لا غير.

- سد حالات العجز من المعلمين في المدارس عن طريق الخدمة العامة والمشاركة المجتمعية، والأخصائيين الاجتماعيين والتعاون بين الجميع والاستعانة بالزملاء على المعاش، وإذا اضطر الأمر يتم الاستعانة بالموجهين لخدمة العملية التعليمية.

- تأكيد التعلم عن بعد وارتياد المنصات التعليمية التربوية الموجهة من قبل الوزارة والمديرية والإعلان عنها بالتنسيق مع جميع المراحل التعليمية.

- يتمّ وضع جداول الحصص والدروس والجدول الخاص بمصادر التعليم الأون لاين 15 مصدرا بموقع الوزارة فى مكان واضح وظاهر داخل المدرسة.

- يتمّ تخصيص رابط عبر شبكة الإنترنت للتواصل مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وإرسال التقارير اليومية الخاصة بكل مدرسة والمعوقات التي تواجههم أثناء العمل على أن يتم إرسال التقارير للمحافظة والوزارة فى سرية تامة.

- يكون بوفيه المدرسة به أغذية صحية بعيدًا عن الأغذية الملوثة وغير المغلفة والتأكد من تاريخ الصلاحية حرصا على صحة الطلبة.

- خروج الطلبة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي مسؤولية مدير المدرسة واللجنة التي تشرف في أثناء اليوم الدراسي، واثنين من المعلمين، إضافة إلى الأخصائي والزائرة الصحية.

- غرفة عمليات المديرية تعمل 24 ساعة للتواصل مع الإدارات في أي وقت.