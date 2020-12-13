لو تليفونك أندرويد وضاع.. إزاى ترجعه بـ Find My Device؟

الهواتف الاندرويد هي الأكثر انتشارا ومبيعًا في العالم، وذلك لعدة أسباب وهي رخص سعرها مقارنة بأجهزة آبل، وكأغلب الأجهزة الحديثة سهلة الحمل، يمكن أن تفقدها في أي وقت، لكن من حسن الحظ أنه يمكن العثور عليه من خلال استخدام تطبيق Find My Device والذي يمكن تثبيته من خلال متجر جوجل بلاي على أجهزة الاندرويد، وهو سهل الاستخدام.

وترصد "الوطن" في التقرير خطوات التسجيل في تطبيق Find My Device ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم..

كيفية تفعيل التطبيق Find My Device

في حال فقدان هاتف أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android أو ساعة Wear OS، يمكنك العثور عليهما أو قفلهما أو محو بياناتهما. ويتم تفعيل خدمة "العثور على جهازي" Find My Device تلقائيًا في حال إضافة حساب Google إلى جهازك. تعرَّف على كيفية التأكّد من إمكانية العثور على جهازك في حال فقده.

للعثور على هاتف يعمل بنظام Android أو قفله أو محو بياناته، يجب أن يتوفّر ما يلي:

أن يكون الهاتف قيد التشغيل.

تسجيل الدخول إلى حساب Google.

أن يكون الهاتف متصلاً ببيانات الجوّال أو شبكة Wi-Fi.

يكون ظاهرًا على Google Play.

ميزة "الموقع الجغرافي" مفعَّلة على الهاتف.

خدمة "Find My Device" مفعَّلة على الهاتف.

إذا كنت تستخدم هاتفك المفقود للتحقّق بخطوتين، من المفترض أن يكون لديك رقم هاتف احتياطي أو رمز احتياطي.

خطوات العثور على هاتف الاندرويد

انتقِل إلى android.com/find وسجِّل الدخول إلى حسابك على Google.

إذا كان لديك أكثر من هاتف، انقر على الهاتف المفقود في أعلى الشاشة.

إذا كان هاتفك المفقود يتضمن أكثر من ملف شخصي للمستخدم، سجّل الدخول باستخدام حساب Google الذي تمت إضافته على الملف الشخصي الرئيسي.

يتلقى الهاتف المفقود إشعارًا.

سنرسل إليك معلومات على الخريطة حول مكان الهاتف.

يتم تحديد الموقع بشكل تقريبي وقد لا يكون دقيقًا.

إذا تعذّر العثور على هاتفك، سيظهر لك آخر موقع جغرافي معروف له إذا كان ذلك متاحًا.

اختَر ما تريد تنفيذه، وعند اللزوم، انقر أولاً على تفعيل "القفل ومحو البيانات".

تشغيل صوت: يستصدر هذا الإجراء رنينًا من هاتفك بأعلى مستوى صوت لمدة 5 دقائق حتى في حال ضبطه على الوضع صامت أو اهتزاز.

تأمين الجهاز: يؤدي هذا الإجراء إلى إغلاق الهاتف باستخدام رقم التعريف الشخصي أو النقش أو كلمة المرور. ويمكنك إعداد قفل إذا لم تفعل ذلك من قبل. ولمساعدة شخص في إعادة هاتفك إليك، يمكنك إضافة رسالة أو رقم هاتف إلى شاشة القفل.

محو بيانات الجهاز: يحذف هذا الإجراء جميع البيانات على هاتفك نهائيًا (ولكن قد لا يحذف البيانات على بطاقات SD). وبعد محو البيانات، لن تعمل خدمة "العثور على جهازي" على الهاتف.

ملاحظة مهمة: إذا عثرت على هاتفك بعد محو البيانات، ستحتاج على الأرجح إلى كلمة مرور حسابك على Google لاستخدامه مرة أخرى. معرفة كيفية حماية الجهاز.