10 حالات تنهي خدمة الموظف العام.. يستحق مكافأة في بعضها

العقد شريعة المتعاقدين، وينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، طبيعة العمل للموظف في الجهاز الإداري في الدولة، وقد حدد هذا القانون بعض الحالات التي يتم خلالها انهاء خدمة الموظف العام.

ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، فأن هناك بعض الخالات التي تستوجب إنهاء خدمة الموظف بسبب أسباب خارجة عن إرادته أو سلوكيات خاطئة مارسها، والتي ترصدها "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في التقرير التالي..

حالات يتم فيها إنهاء خدمة الموظف العام

أن يبلغ سن الموظف العام سن الستين، وفي تلك الحالة يتم مراعاة قانون التأمين الاجتماعي، والذي يحيل الموظف للمعاش، ومع ذلك يجوز في بعض الحالات التي يصدق عليها رئيس الجمهورية مد فترة الخدمة للموظف الذي تجاوز الستين، بشرط ألا تتجاوز 3 سنوات.

تقدم الموظف بالاستقالة من عمله

فقدان الجنسية، بسبب التجنيس بدون الحصول على أذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب اسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

الإحالة للمعاش بسبب بلوغ السن القانوني، أو الفصل من الخدمة.

الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

الوفاة، وفى تلك الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، فضلا عن استحقاق الورثة لمعاش كامل مهما كانت مدة العمل للموظف.

الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة.

عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.