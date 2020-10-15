امتيازات قانون الخدمة المدنية للمرأة العاملة أثناء موسم الدراسة

مع بدء العد التنازلي لـ العام الدراسي الجديد 2020-2021، تساؤلات كثيرة أبدتها المرأة العاملة في الحكومة، حول وضعهن في العمل في القطاع الحكومي أثناء الموسم الدراسي، لا سيما أن العامين الماضي والجاري كانا عامين استثنائيين، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى تغيير خريطة العام الدراسي، وتطبيق نظام التعليم عن بعد، ويضطر الطلاب في جميع المراحل التعليمية المكوث في المنزل، ما أدى إلى حالة ارتباك كبيرة في الأسر.

معلومات إحصائية مهمة عن المرأة العاملة في الحكومة

"الوطن" توضح في نقاط، العديد من المعلومات الإحصائية عن المرأة العاملة في القطاع الحكومي، بجانب الإجابة عن أسئلة كثيرة عن حقوق وامتيازات لها في العمل، ومن بينها هل للمرأة العاملة بالحكومة، وتعول تلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي، استثناءات في قانون الخدمة المدنية، في ظل الظروف الحالية؟.

أولا: منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، في أكثر من 718 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، كثيرا من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري.

ثانيا: الامتيازات التي منحها القانون للمرأة العاملة ليست من قبيل التمييز في الجنس، بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل.

ثالثا: المرأة العاملة تمثل 43% من إجمالي نسبة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، طبقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

رابعا: تمثل نسبة المرأة العاملة في المحليات نسبة 51% من إجمالي العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية.

خامسا: 57% من الوظائف الكتابية من نصيب المرأة مقابل 43% للذكور، و45% من الوظائف التخصصية لها مقابل 46% للذكور، و48% من الوظائف الفنية، مقابل 52% للذكور، و19% من الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة مقابل 81% للذكور.

سادسا: تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، منها الأم المعيلة وهذا ينطبق على الأم المعيلة لتلاميذ في المدارس، والأم المرضع، بمعدل ساعة في اليوم، ومن هنا تستطيع المرأة العاملة الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية بساعة يوميا، إذا كانت تعول تلاميذ في المدارس، في ظروف كورونا طبقا لقانون الخدمة المدنية، إلا إذا صدر قرار من رئيس الوزراء، أو رئيس السلطة المختصة، بمنحها امتيازات أكثر في الحضور والانصراف أو أيام العمل.

سابعا: الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المسافر خارج البلاد.

ثامنا: الحصول على إجازة وضع بأجر لمدة 4 أشهر.

تاسعا: الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، حيث تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.