محمد عبدالرحمن يفوز بجائزة أفضل ممثل كوميدي في مهرجان نجم العرب

حصل الفنان محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة" وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاحا خارج مصر وعلى مستوى الوطن العربي.

واقتربت إيرادات فيلم "الخطة العايمة" من الـ 10 ملايين جنيه مصري، والرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا، ومؤخرًا تسلم النجم جائزة أفضل مسلسل أونلاين في استفتاء وشوشة عن مسلسلة الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بـمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم "الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات"، وغيرها.

يقام حاليًا مهرجان نجم العرب في فندق الماسة بالقاهرة، وحضر لاستلام تكريمه عدد كبير من الفنانين وكان من ضمنهم: "هبة مجدي، أحمد زاهر، شيكو، هشام ماجد، هنا الزاهد، إيمان العاصي، هشام ماجد، تامر على، رامي جمال، تامر حسين".

يعد "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام، بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط باستثناء الجمهور المصري، ولذلك أطلق على الجائزة لقب نجم العرب، والذي يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحا جماهيريا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

وكانت تضمنت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الماضية كل من أحمد السقا وغادة عادل وأمينة خليل ودنيا سمير غانم وحنان مطاوع ومحمد ممدوح وطارق لطفي وأحمد داود والإعلامي محمد علي خير والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام.