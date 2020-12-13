بعد فوزه ببلاتينية "الصحة العالمية".. تعرف على مركز الطب النفسي بطنطا

يعد واحدا من أهم الإنجازات الطبية في جامعة طنطا بصفة عامة، وقسم الأمراض النفسية والعصبية بصفة خاصة، والذى ضمن قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة طنطا في 1968، وحدة تابعة للباطنة العامة ثم الخاصة، وذلك وقت ما كانت جامعة طنطا تابعة إلى جامعة الإسكندرية، وانفصل في 1994 عن قسم الباطنة.

قال الدكتور أحمد غنيم، رئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعي، إن مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب التابع لجامعة طنطا، واحد من المراكز الطبية بالجامعة التي تقدم الخدمات الطبية لقطاع كبير من المرضى، ويضم كوادر طبية اقتحمت مجالات جديدة في تخصص الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب، وإجراء الأبحاث العلمية وأيضا يضم الأجهزة الطبية الحديثة، ما أسهم في توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى.

وأشار "غنيم" إلى أن المركز حصل هذا العام على الميدالية البلاتينية من المنظة العالمية للسكتة الدماغية لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية، وهذا التكريم هذا العام أعلى من العام الماضي حيث حصل العام الماضي على الميدالية الذهبية، ونسعى للحصول على الماسية العام المقبل وذلك من خلال جهود فريق العمل في القسم.

وعن الخدمات الطبية للمرضى أو العلمية للطلاب والأطباء التي يقدمها المركز، قال "غنيم" إن مركز الطب النفسي يقدم نوعين من الخدمات:

الخدمات الطبية وتضم.

1- العناية المركزة للأمراض العصبية.

2- وحدة القسطرة المخية والأشعة التداخلية لعلاج التمددات الشريانية والوحمات الدموية وغيرها من أمراض شرايين وأوردة المخ والحبل الشوكى.

3- وحدة رسم المخ ورسومات العصب والعضلات.

4- وحدة الحث المغناطيسى لعلاج بعض الأمراض مثل الاكتئاب والشلل الرعاش وتأهيل ما بعد الجلطة.

5- وحدة التغذية الرجعية لعلاج الصداع.

6- وحدة اضطرابات النوم.

7- وحدة السونار والدوبلكس لتشخيص أمراض شرايين المخ.

8- وحدة الطب الطبيعى والتأهيل.

9- وحدة علاج الأدمان.

10- وحدة الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين.

11- وحدات التأهيل النفسى والقياسات النفسية والتى تضم الأخصائيين النفسيين تحت إشراف أطباء المركز.

12- العيادات الخارجية التخصصية تحت إشراف أساتذة القسم.

الخدمات التعليمية وتضم:

1- تدريس أمراض المخ والأعصاب والطب النفسى لطلبة الفرقة الخامسة وطلاب الماجستير والدكتوراه.

2- التدريس لطلبة كليات الصيدلة والتمريض وذلك التدريب الإكلينيكى لهم.

3- تدريس مادة علم النفس لطلاب الفرقة الثانية.

4- اللقاءات العلمية الأسبوعية والشهرية والتى يحضرها أعضاء القسم حسب جداول ومواعيد محددة مسبقا.

5- عقد المؤتمرات والندوات العلمية بصفة دورية.

6- أنشطة بحثية مختلفة

وكان مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب بجامعة طنطا، فاز بالميدالية البلاتينية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية، ومن جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد غنيم، ومدير المركز والفريق الطبي به، على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بكليه الطب جامعه طنطا.