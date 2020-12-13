 تشغيل المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف بساقلتة بـ500 مليون تجريبيا

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بـ"ساقلتة" في محافظة سوهاج، بطاقة 15 ألف م3/ يوم من إجمالي طاقة 45 ألف م3/ يوم وبتكلفة 500 مليون جنيه لخدمة 450 ألف نسمة بمدينة "ساقلتة" والقرى التابعة لها، وبعض قرى مدينة "أخميم".

وقال وزير المالية، في بيان صادر اليوم، إنَّه جار حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3/ يوم بنسبة تنفيذ 80٪، موضحًا أنَّ هناك متابعة مستمرة لمشروعات الصرف الصحي التي يتمّ تنفيذها حاليًا، خاصة بالقرى، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى المصرية.

وأشار إلى أنَّه في مجال صرف صحي القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12% عام 2014 إلى 37.5% حالياً، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة بأعداد السكان، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.