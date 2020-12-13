فيديو.. متحف الأقصر يحتفل بالذكرى الـ45 لافتتاحه بضم معروضات جديدة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي حسام الدين حسين، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "متحف الأقصر يحتفل بالذكرى الـ45 لافتتاحه بضم معروضات جديدة".

ويعد متحف الأقصر أضخم صرح تاريخي يقع على كورنيش النيل وأكبر مقر يجمع الآثار المصرية والقطع النادرة من التاريخ الفرعوني والتماثيل الخاصة بملوك الأسر المختلفة والمومياوات النادرة لملوك وأمراء الفراعنة والذي جرى افتتاحه في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وتمر اليوم الذكرى الخامسة والأربعون على افتتاحه للمرة الأولى في شهر ديسمبر من عام 1975 بحضور رئيس جمهورية فرنسا وقتها، ويضم المتحف مئات القطع الأثرية ومئات العملات النادرة وغيرها من آثار الحضارة الفرعونية على مر العصور.

وشهد المتحف أول وأكبر عملية تطوير عام 1984 حيث تم إقامة عرض داخلي مكان العرض القديم ثم افتتحت قاعة الخبيئة عام 1992، وآخر تطوير تم به كان لعمل توسعة ثانية للمتحف من خلال إقامة "مجد طيبة" عام 2004 ليضم مجموعة أخرى من القطع شديدة التميز منها "الملك المحارب" و"حور محب وزوجته".

وكان يضم 376 قطعة من المقتنيات النادرة لأسر فرعونية عدة، جميعها تم عرضها بدقة وعناية كبيرة حسب التسلسل الزمني وأضيفت إليها مئات القطع الجديدة، وضمت وزارة السياحة والآثار مؤخرا للمتحف عددا من التوابيت والقطع الأثرية من منقطة آثار "تونة الجبل" والمتحف المصري بالتحرير والتي شملت مجموعة من التوابيت الملونة تم العثور عليها في خبيئة باب القصص وتابوتا في خبيئة كهنة مونتو والتي كانت معروضة بالمتحف المصري في المتحف المصري في التحرير.