في ذكرى افتتاحه الـ45.. قطع نادرة وكنوز أثرية في متحف الأقصر

تشهد محافظة الأقصر خلال أيام، احتفالية خاصة بمتحف أنشئ لإعادة إحياء الفن بمدينة طيبة القديمة، إنه متحف الأقصر للفن المصري القديم الذي يحتفل اليوم بمرور 45 عاما على افتتاحه، يضم المتحف حوالي 3000 قطعة أثرية ترجع لعصور ماقبل التاريخ، ويلقي الضوء على فترة الدولة الحديثة التي تمثل مجد طيبة وصولا للعصر الإسلامي.

قاعة الخبيئة أهم قاعات متحف الأقصر

من أهم قاعات المتحف هي قاعة الخبيئة، والتي كانت قاعة تقديم محاضرات عن الحضارة المصرية القديمة وقت افتتاح المتحف عام 1975، وفي 12 سبتمبر 1991 تم تحويلها لقاعة عرض للقطع الأثرية التي اكتشفت في خبيئة معبد الأقصر 1989. ويقع متحف الأقصر على كورنيش النيل بالبر الشرقي بمدينة الأقصر.

افتتح المتحف للزيارة في عام ١٩٧٥م، وأضيفت إليه صالة جديدة عام ١٩٨٤م، ثم افتتحت صالة "الخبيئة" في عام ١٩٨٩م لتضم أحدث الاكتشافات الأثرية بمعبد الأقصر، وفي عام ٢٠٠٤م تم افتتاح قاعة "مجد طيبة".

يتكون المتحف من طابقين، ويعرض العديد من القطع الأثرية النادرة المكتشفة بالأقصر، مثل تماثيل الملوك والآلهة، كما يضم المتحف العديد من المقتنيات التي تغطي مختلف العصور التاريخية للحضارة المصرية.

يعرض المتحف أيضاً بعض مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تم اكتشافها بوادي الملوك بالأقصر في عام ١٩٢٢م، مثل الرأس النادر للربة حتحور وعجلة الفرعون الحربية.

تمثال الإله سوبك من أغرب معروضات المتحف

من أغرب معروضات المتحف تمثال الإله سوبك والملك أمنحتب الثالث الذي عثر عليه عام 1967 داخل بئر فى قاع ترعة فى أرمنت بالأقصر.

ومن القطع النادرة التي يحويها المتخف قطعة تعد اول تصميم هندسي في التاريخ وضعة مهندس عبقري قبل آلاف السنين ليصبح شاهدا على عظمة الحضارة المصرية كما يحوي المتحف جسد قاهر الهكسوس أحمس الأول الذي ما ان تصل الية حتى تنحني احتراما لملك فرض السيادة المصرية على وادي النيل

ويقيم المتحف اليوم احتفالية بهذه المناسبة بافتتاح معرض مؤقت بالتعاون مع البعثة المصرية الأمريكية بالعساسيف.