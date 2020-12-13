سعر الدولار اليوم الأحد 13-12-2020 في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الأحد 13 ديسمبر 2020، في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، من بينها بنك مصر والإسكندرية وقناة السويس.

وترصد "الوطن" سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، اليوم، استمرارًا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

كما ترصد "الوطن" سعر بيع عدد من العملات العربية والأجنبية ببعض البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل اليورو وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد 13 ديسمبر في البنك الأهلي المصري نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 18.95 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 18.93 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وجاء سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات اليوم الأحد، في بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

أما سعر الجنيه الاسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الأحد، فسجل في بنك قناة السويس 20.56 جنيه للشراء، و21.99 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 20.54 جنيه للشراء و21.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 20.55 جنيه للشراء و20.97 جنيه للبيع.