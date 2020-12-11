سعر الدولار اليوم الجمعة 11-12-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها أسعار الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 11 ديسمبر الحالي.

وترصد "الوطن" متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس

وكان الدولار ارتفع بقيمة قرش ثم عاود الارتفاع مرة أخرى بعد استقرار لم يدم سوى 4 ساعات خلال التعاملات اليومية، أمس الخميس؛ إذ جاء في قائمة الأعلى سعرا للبيع الشراء بنك "الأهلي الكويتي، وبيريوس، وقناة السويس، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي"، ليباع بـ15.75 جنيه، مقابل 15.65 جنيه للشراء، وجاء أقل سعر بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في بنك البركة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 11 ديسمبر في البنك الأهلي المصري نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 18.91 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 18.88 جنيه للشراء و19.09 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل الجمعة، في بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الاسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، فسجل في بنك قناة السويس 20.74 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 20.71 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 20.71 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع.