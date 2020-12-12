أعلنت البنوك وشركات الصرافة، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم السبت، وسجل الدولار مبلغ 15.74 جنيه للبيع و 15.64 للشراء في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر في البنوك.

15.76 جنيه أعلى سعر للدولار في عدد من البنوك

وجاءت عدد من البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، بينها كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي (بيريوس)، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعودة، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان، وذلك بـ15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.19 جنيه كأعلى سعر للبيع في بنك الأهلي المصري، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي، ليسجل 4.28 جنيه في البنك الأهلي المصري.

وعلى صعيد العملات الأجنبية سجّل اليورو بـ19.13 جنيه للبيع، وسجّل سعر الإسترليني في بداية التعاملات اليومية عند 21.11 جنيه، في البنك الأهلي المصري.

وأدت الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار خلال 11 شهرًا ماضية إلى فقدانه لنفوذه وسيطرة تربعه على سوق العملات، إذ فقد الدولار 160 قرشًا، ليباع بـ15.69 جنيه مقابل 16.09 جنيه في بداية 2020.

وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنّ انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية، أثار قلق ومخاوف مكتنزي الدولار، فاضطر عدد كبير منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة، حيث تراكمت لديها كميات كبيرة من الدولار.

ولفت إلى أنّ هناك اتجاهًا كبيرًا من جانب حائزي الدولار في البنوك إلى تنوع إيداعاتهم باليورو والجنيه المصري، رغم تراجع سعر الفائدة.