"المهندسين" تعلن شروط الترشح للجان البت الفني بقانون البناء الموحد

أعلنت نقابة مهندسين القاهرة بالتنسيق مع النقابة العامة ونقابة مهندسين السويس فتح باب الترشح للمهندسين الراغبين في رئاسة أو عضوية لجان البت الفني الخاصة بقانون البناء الموحد للعمل في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

وأوضحت النقابة في بيان عنها أن ذلك يأتي في إطار الدور القومي والمهني لنقابة المهندسين في تنظيم آليات وقواعد العمل الهندسي بالدولة المصرية والارتقاء به والمحافظة عليه والتأكد من جودته بما يحقق صالح الوطن، "وذلك كله وفقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ونظامه الأساسي ولوائح ممارسة المهنة وطبقا لمتطلبات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وقرار رئيس الوزراء رقم 936 لسنة 2020 والمعدل للقرار رقم 800 لسنة 2020"، بحسب البيان.

وأشارت النقابة إلى أن الترشح لمنصب رئيس لجنة البت الفني يجب أن يكون مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية" خبرة لا تقل عن 15 سنة، أما الترشح لعضوية لجان البت الفني فتشمل مهندس مدني أو عمارة خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وأوضحت النقابة أن هناك اشتراطات عامة تتضمن خبرة عملية في مجال التخصص المطلوب وشهادات الخبرة الدالة على ذلك "السيرة الذاتية"، وأن يكون اشتراك النقابة مجدد لسنة 2020، وأن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام مخلة بالشرف والمهنة أو حكم تأديبي من النقابة.

وتابعت النقابة في بيانها "وعلى المهندسين الراغبين في التقدم تقديم مظروف مغلق يحتوي على المستندات عليه بمقر نقابة مهندسين القاهرة 6أ ش يوسف عباس- مدينة نصر، على أن يوضح المتقدم اللجنة والحي المطلوب الالتحاق للعمل بها".

وكان قد التقى وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، بالدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأشار نقيب المهندسين، بحسب بيان للنقابة، إلى أهمية إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة، لتحقيق الانضباط العمراني، موضحا أن المنظومة الجديدة ستسهم في استعادة الشكل الحضاري لمباني مصر، وفي الوقت ذاته تيسر على المواطنين استخراج تراخيص البناء.