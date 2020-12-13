مقتل قاضٍ في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية كابول، اليوم، مقتل قاض جراء إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون، وفقا لما ذكرته قناة "طلوع" الأفغانية.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن الحادث وقع في الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وأن التحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأشارت شرطة العاصمة، إلى أن القاضي يدعى حبيب الله، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت العاصمة الأفغانية، شهدت صباح اليوم، أيضا انفجارا أسفر عن مصرع اثنين وإصابة مثلهما، في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.