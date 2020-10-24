مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف مركز تعليمي في أفغانستان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.

كما جدّدت مصر، رفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.