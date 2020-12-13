خبيرة اقتصاد تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية

توقعت خبيرة اقتصادية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أن شهد العام الجاري نسبة خفض هي الأكبر منذ سنوات، وصلت إلى 4%، خلال 11 شهرا فقط.

وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بـ"فاروس القابضة"، نتوقع من البنك المركزي، تجنب مسار التيسير النقدي في آخر اجتماع، كاستراحة بعد خفض 4% في عام 2020، ومن ثم نتوقع الحفاظ على أسعار الفائدة في 24 ديسمبر.

وأضافت السويفي، في تصريحات لـ"الوطن": "قفز معدل التضخم في مصر خلال نوفمبر، حيث وصل إلى 1.1% مقارنة بالشهر السابق، و6.3% على أساس سنوي. مقابل 0.2% على أساس شهري، و5.3% على أساس سنوي في أكتوبر. ونتوقع أن تنتهي السنة المالية 2020/21 بمتوسط ​​4.9%".

وتابعت: "ارتفع معدل التضخم في الحضر أيضًا، حيث بلغ 0.8% شهريًا، و5.7% سنويًا في نوفمبر، مقارنة بـ 0.2% شهريًا و5.1% سنويًا في أكتوبر. ونتوقع أن ينتهي التضخم الحضري في السنة المالية 2020/2021 بمتوسط ​​5.0%.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن معدل التضخم في نوفمبر، تجاوز التوقعات البالغة 0.3% شهريًا و5.4% سنويًا لإجمالي مصر، و0.3% شهريًا و5.1% سنويًا للحضر، وجاء الارتفاع نتيجة نمو قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى نمو له منذ أبريل 2020، بعد النمو الضعيف للغاية والسلبي للفئة في بعض الأحيان خلال عامي 2019 و2020.

وكان تقلب أسعار الخضروات مسؤولاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث ظلت معظم الفئات مستقرة بينما شهدت أسعار بعض الخضروات الرئيسية مثل الطماطم زيادة بنسبة 130% مقارنة بالشهر السابق.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الخميس 12 نوفمبر 2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.