اليابان: سنتخذ جميع الإجراءات الممكنة في مناطق تزايد الإصابات بكورونا

قال نيشيمورا ياسوتوشي وزير التنشيط الاقتصادي، المسؤول عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم، إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة في المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وأوضح ياسوتوشي، أن الحكومة تستجيب بقوة لمواجهة انتشار الفيروس حيث تستمر الحالات اليومية الجديدة في البلاد في الوصول إلى مستويات قياسية.

وأضاف المسؤول الياباني، أن حكام المناطق الأكثر تضررا يشاركون الحكومة في الشعور بالمسؤولية تجاه هذه الأزمة، كما أنهم عملوا بشكل وثيق معها خلال الأيام الماضية لتكثيف الإجراءات التي تهدف إلى التصدي لانتشار الفيروس بشكل كبير.

وأوضح ياسوتوشي، أن الحكومة ستركز بشكل خاص على العمل في "هوكايدو" والعاصمة طوكيو بالإضافة إلى منطقتي "كانساي" و"تشوبو"، وقالت لجنة استشارية حكومية إن هذه المناطق تحتاج إلى إصدار إنذار من الدرجة الثالثة وهو ما يعني أن أنظمة الرعاية الطبية يمكن أن تتعطل بشكل كبير.