مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شرق الخليل

هاجم مستوطنون، اليوم، منازل المواطنين الفلسطينيين في قرية العديسة شرق الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مجموعة من المستوطنين، هاجمت عددا من منازل الفلسطينيين في قرية العديسة ببلدة سعير شرق الخليل، وهددوا سكانها بالقتل وحرق منازلهم.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الحواجز العسكرية على مداخل بيت عوا وقرية خرسا ووادي عبيد في دورا جنوب غرب الخليل، وعلى مدخل بلدة حلحول شمال الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.