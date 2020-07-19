مستوطنون يحرقون مساحات زراعية واسعة جنوب نابلس

أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، أراضي زراعية في جبل صبيح التابع لأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي، بأن عددا من مستوطني "تفوح"، أضرموا النار في أراضٍ زراعية في الجبل، ما أدى لاحتراق مساحات زراعية واسعة بالمنطقة، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني وصلت للمنطقة لإخماد الحريق، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأصيب عدد من المواطنين يوم أمس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مسيرة مناهضة للاستيطان فوق الجبل، رفضا لإقامة مستوطنين ست خيام فوق قمة الجبل قبل أيام.