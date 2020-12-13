تحقيقات قتل غفير بالسويس: حضر العشاء ليهم فقتلوه لسرقة 500 جنيه

أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، في قضية مقتل خفير جمعية أهلية بحي الأربعين، أن المتهميّن بالقتل قاما بتنفيذ جريمتهما من أجل سرقة 500 جنيه، وأنهما قتلاه بعد قيامه بإحضار عشاء لهما داخل مكان عمله بالجمعية.

وأكد المتهمان في اعترافاتهما، أنهما كانا يعلمان أن الخفير بحوزته 500 جنيه، وعلى الرغم من قيامه بتوفير مكان لإقامتهما من أجل مساعدتهما، لكنهما قررا قتله بعد قيامه بتحضير العشاء لهما، وذلك باستخدام آلة حادة، ثم قاما بالذهاب إلى مسكنه بمنطقة الالبان بحي الأربعين وسرقا أثاث منزله.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس تجديد حبس اثنين متهمين بقتل خفير بجمعية أهلية 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتله بغرض سرقة أثاث منزله ومبالغ مالية وتليفونه من داخل شقته السكنية بحي الأربعين.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى بلاغًا بعثور مواطن على جثة والده داخل جمعية أهلية بحي الأربعين.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة مباحث مديرية أمن السويس، تم الانتقال إلى مكان جريمة القتل، وتبين من التحريات أن القتيل يدعى أحمد أبو الحمد، وأنه قتل داخل الجمعية الأهلية، وأن من أارتكب الجريمة شخصان هما عامل بمقهى وآخر عاطل قام القتيل برعايتهما خلال الفترة الماضية، لعدم وجود مسكن لهما يقيمان به.

ونجح ضباط مباحث مديرية أمن السويس في ضبط العاطل المشترك في جريمة القتل، ثم ضبط عامل المقهى الذي هرب إلى محافظة أخرى بعد قيامه بارتكاب جريمة القتل.

وأكدت التحريات وأعترافات المتهمين، أن المتهميّن بالقتل نفذا جريمتهما بعد التخطيط لها، من أجل سرقة أثاث منزل الخفير وأمواله وهاتفه، وأنهما بالفعل بعد تنفيذ الجريمة قررا الهروب خارج المحافظة خشيه القبض عليهما.