خطوات الحصول على نص مليون ريال لتمويل شراء سيارة من بنك الرياض

الحصول على تمويل لشراء سيارة أمر قد يبحث عنه بعض المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين بالدولة، وهو ما وفره بنك الرياض من خلال مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الخدمة.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين أو المقيمين الراغبين في شراء مركبة بالتقسيط حتى سعر نصف مليون ريال سعودي، وفي أسرع وقت للتمويلات، بالإضافة لتغطية تأمينية شاملة مع إمكانية تمويل حتى 3 سيارات لأصحاب الأعمال والمؤسسات، مع إمكانيه نقل ملكية السيارة لعميل آخر أثناء مدة التمويل، وأخيرًا إمكانية تفويض سائق آخر على أن يكون من أقارب الدرجة الأولى.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة خطوات خطوات وشروط التقديم على تمويل للسيارات من بنك الرياض.

خطوات التقديم على تمويل السيارات من بنك الرياض

- يجب على الراغبين في الحصول على القرض، الحصول على موافقة مبدئية من مستشار بيع لدى الوكلاء المعتمدين أو زيارة أي من فروع البنك.

- يجب تحضير بعض الأوراق والمستندات سارية الصلاحية، ومنها تعريف بالراتب بتاريخ إصدار أقل من شهرين.

- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة.

- تعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات.

- يجب إحضار أصل رخصة القيادة.

- كشف حساب لآخر 3 أشهر مصدق من البنك المحول إليه الراتب، وشهادة تحويل الراتب.

- عرض سعر من الوكيل أو المعرض وهو للمعتمدين فقط لدى البنك.

شروط الحصول على قرض سيارة من بنك الرياض

بالنسبة للمواطنين السعوديين، المحولة رواتبهم، يجب ألا يقل العمر عن 21 عامًا، ولا يقل صافي الراتب عن 4 آلاف ريال، وإرفاق خطاب تحويل الراتب موجه للبنك.

المواطنين غير المحولة رواتبهم، فيجب ألا يقل العمر عن 21 عامًا، ولا يقل الراتب عن 6 آلاف ريال سعودي، ومدة الخدمة لا تقل عن 3 أشهر.

أما بالنسبة للمقيمين، المحولة رواتبهم، فيجب ألا يقل العمر عن 21 سنة، وصافي الراتب لا يقل عن 4 آلاف ريال، ومدة الخدمة لا تقل عن 3 أشهر، كما يجب إرفاق خطاب تحويل الراتب موجه للبنك الرياض.

وبالنسبة للمقيمين غير المحولة رواتبهم، فيجب أن لا يقل العمر عن 21 سنة، وصافي الراتب لا يقل عن 8 آلاف ريال، ومدة الخدمة لا تقل عن 3 أشهر.