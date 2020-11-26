بدون مقدم.. الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر

من منطلق توفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم وتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، أعلن بنك ناصر الاجتماعي منح تمويلات شراء السيارات بكافة أنواعها (ملاكى - أجرة - ميكروباص - موتوسيكلات)، بدون مقدم أو حظر بيع.

وتقدم "الوطن" ضمانات الحصول على تمويل شراء السيارة والأوراق المطلوبة في التقرير التالي:

الفئة المستهدفة

العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

أصحاب الأعمال الحرة.

ذوو الاحتياجات الخاصة للمدنيين والعسكريين.

الضمانات المطلوبة

أصحاب المرتبات:

- تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري على البنك. بالإضافة لتقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك، حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

أصحاب المعاشات وورثة المعاش:

- تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك وفقا للضمانات السابقة عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم:

- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى بالإضافة، وسداد نسبة 25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة مع تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع، تنقسم إلى:

- الوديعة المجمدة داخل البنك: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي وتقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل بالإضافة لحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر وفقا لنسبة المديونية من الوديعة.

- الوديعة المجمدة بالبنوك الأخرى تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي وخطاب رسمي من البنك الموجود به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر.

الشروط والأحكام

ألا تقل سنه عن 21 سنة.

ألا يقل المقدَّم المسدد من قيمة السيارة عن 20%.

بدون مقدم وبدون حظر بيع فى حال تحويل مرتب أو معاش.

عرض سعر للسيارة أو الموتوسيكل.

إجراءات الحصول على الخدمة

طلب الحصول على التمويل.

عرض سعر للسيارة.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن.

بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة - إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة.

إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.