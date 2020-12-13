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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية الشيشان في روسيا

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(أ.ش.أ)
12:21 م | الأحد 13 ديسمبر 2020
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية الشيشان في روسيا

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية الشيشان في روسيا

أعلنت هيئة الطواريء الروسية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب جمهورية الشيشان الروسية بشمال القوقاز في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكرت هيئة الطوارئ في بيان، أنه وفق بيانات فرع أوسيتيا الشمالية للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية وقع الزلزال، الذي بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 00:30 بتوقيت موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الهيئة الروسية، أن مركز الزلزال كان في منطقة "أوروس مارتان" بالشيشان وعلى عمق 25 كيلومترا.

وفي سياق متصل، أشار مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنهم شعروا بالهزات في جمهوريات الشيشان وداجستان وإنجوشيا الروسية بشمال القوقاز.

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