زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جزر الكوريل جنوب روسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلازل، ساحل جزر الكوريل بجنوب روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأفاد فرع منطقة ساخالين للمسح الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية (في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية)، بأنّه جرى تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجة اليوم في الساعة 0.21 صباحًا بالتوقيت المحلي، مركزه على بعد 116 كيلومترًا [71 ميلًا] شرق مدينة يوجنو كوريلسك في جزيرة كوناشير".

وكان مركز الزلزال على عمق 183 كيلومترا (113.7 ميلا)، فيما لم ترد حتى الآن تقارير بشأن وقوع إصابات أو دمار من جراء الزلزال.

وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا التي تعرف باسم حلقة النار، لتأثرها بانتظام بالزلازل القوية. ففي 5 نوفمبر 1952، تسبب زلزال بلغت قوته 9.0 درجة في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" دمرت بلدة سيفيرو كوريلسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2300 شخص.

وتؤكد اليابان أحقيتها في امتلاك جزر الكوريل، فيما تطلب روسيا من اليابان، قبل التوقيع على أي معاهدات سلام نهائية تحل المشكلات المتوارثة منذ الحرب العالمية الثانية، أن تعترف بنتائج هذه الحرب وشرعيتها في ملكية الجزر "المتنازع عليها"، والغنية بالموارد الطبيعية.