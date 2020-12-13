اختيار 15 فيلما شاركت في "الجونة السينمائي" لترشيحات الأوسكار

كشفت اختيارات الدول للأفلام التي ستمثلها في ترشيحات جائزة الأوسكار 2021، عن تواجد 15 فيلما سبق عرضها في مهرجان الجونة السينمائي.

بينما يتم الإعلان عن الأفلام المترشحة لتمثيل بلدانها لنيل جوائز أوسكار 2021، هناك 15 من بين تلك التي ضمت إلى القائمة، كان قد تم عرضها في دورات مهرجان الجونة.

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، في بيان اليوم: "يسعدنا أن تتوج اختياراتنا بنتائج طيبة، وأن تمثل بلدانها في المسابقة السينمائية الأكثر شهرة، بعد عرضها في برامج المهرجان خلال الدورتين الثالثة والرابعة، هذا تعبير إضافي عن الجهد الاستثنائي الذي يبذله فريق البرمجة لتقديم باقة سينمائية مختارة بدقة لجمهور مهرجان الجونة السينمائي بالإضافة إلى الثقة التي يضعها صانعو الأفلام بالمهرجان ليكون بوابتهم للعرض في المنطقة".

واختارت دول عربية أفلامًا شاركت في المهرجنا، لتكون ضمن قائمة ترشيحات الدورة الـ93 لجوائز الأكاديمية، بدءًا من مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للدورة الثالثة لمهرجان الجونة، مثل فيلم أمجد أبو العلا، والفائز بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل "ستموت في العشرين" الذي اختير لتمثيل السودان، وهي المرة الأولى التي يجري فيها اختيار فيلم منها للتنافس على جوائز الأكاديمية.

ويمثل الفيلم المصري المعروض في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة "لما بنتولد" لتامر عزت، مصر هذا العام، واختير الفيلم الفائز بجائزة الجمهور في الدورة الـ17 لقسم أيام فينيسيا السينمائية "200 متر" لأمين نايفة لتمثيل دولة الأردن.

الفيلم شارك كمشروع في مرحلة التطوير ضمن مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الأولى، وفاز آنذاك بجائزة "مينتور آرابيا" لتمكين الأطفال والشباب وقيمتها 5 آلاف دولار أمريكي.

وفي الدورة الرابعة للمهرجان، كان الفيلم من بين أكبر الرابحين، إذ نال جائزة لجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) وجائزة سينما من أجل الإنسانية، وفاز بطله علي سليمان، بجائزة أفضل ممثل، وفازت منتجته مي عودة بجائزة موهبة الشرق الأوسط لهذا العام، والمُقدمة من فارايتي، بينما حصل مخرجه أمين نايفة، على جائزة مينا مسعود لأفضل فنان دولي.

اختارت تونس لتمثيلها فيلم المخرجة كوثر بن هنية "الرجل الذي باع ظهره"، الفائز بجائزة "إديبو ري" في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والفائز بجائزة أفضل فيلم عربي في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الفيلم شارك أيضًا كمشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائي وحصل على جائزة قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي مقدمة من شركة بي لينك برودكشنز.

وتضمنت الترشيحات "الأب" لكريستينا جروزيفا وبيتر فالجانوف من بلغاريا، و"أغنية بلا عنوان" لميلينا ليون من بيرو، و"المرأة الباكية" لخايرو بوستامنتي من جواتيمالا، وجميعها شاركت في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة 2019.

واختير "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" لـ ياسميلا زبانيتش لتمثيل البوسنة والهرسك، والذي فاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل وفازت بطلته ياسنا دورسيتش، بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي 2020.

بينما جرى اختيار "لن تثلج مجددًا أبدًا" لمالجورزاتا شوموفسكا وميخال إنجلرت لتمثيل بولندا، و"استمع" لآنا روشا دي سوسا، الفائز بجائزة أسد المستقبل لأفضل عمل أول وجائزة لجنة تحكيم مسابقة آفاق في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لتمثيل البرتغال.

ومن مسابقة الأفلام الوثائقية للدورة الرابعة لمهرجان الجونة، اختير "ليل" لجيانفرانكو روسي لتمثيل إيطاليا.

كما اختير "دورة ثانية" لتوماس فنتربرج لتمثيل الدنمارك، و"وغدًا العالم بأكمله" لجوليا فون هاينز لتمثيل ألمانيا، و"بداية" لديا كولومبيجاشفيلي لتمثيل جورجيا، إضافة إلى اختيار "أمهات حقيقيات" لـ ناعومي كاواسي لتمثيل اليابان، والأفلام الأربعة عرضت في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة في الدورة الرابعة للمهرجان.