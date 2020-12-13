جامعة حلوان ترد على واقعة الفعل الفاضح: موثقة بالأدلة

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، تفاصيل واقعة الطالب المثارة قضية فصله على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه للأمن الإداري له بقضية التحرش والفعل الفاضح، موضحًا أن الطالب تم ضبطه في واقعة مخلة بالحرم الجامعي بالكلية المقيد بها، مشيرا إلى أنه بعد التحقيقات تم فصله لمدة عام بعد أن كانت العقوبة فصلاً نهائيًا والمجلس الاستئنافي خفف الفصل لمدة عام، مؤكدا أن الطالب حضر مجلس التحقيق وووقع على أقواله والحكم الخاص به.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه من حق الطالب الاعتراض على الحكم ورفع قضية بمجلس الدولة اعتراضا على الحكم، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت العام الماضي وهي لم تكن تحرشًا.

وكشفت مصادر بالجامعة أن الواقعة المشار إليها بشأن الطالب لم تكن تحرشًا، وإنما كانت فعلاً فاضحًا في الحرم الجامعي بين طالب وطالبة، مؤكدا أن الأمن ليس له علاقة بالواقعة ودلالتها، مشيرا إلى أن الضبطية حدثت وتم توثيقها بالأدلة التي تم تقديمها لمجلس التأديب، وبناء عليه أقر بحكم الواقعة التي كانت بالفصل النهائي وتم تخفيفها لمدة عام واحد.

وأضاف المصدر أن الواقعة المشار إليها وفق ما تم ذكره تمت العام الجامعي 2019، لافتا إلى أنه يتم في مثل هذه الوقائع إحالة الطلاب المضبوطين إلى الشؤون القانونية ومجلس تأديب والوقف عن الدراسة لحين انتهاء التحقيقات.

وتابع أن الحكم النهائي يتم إصداره من قبل المجلس، منوهًا إلى أن الجامعة في حال مثل هذه الوقائع تقوم بمخاطبة ولي أمر الطالب شخصيا لحضوره مع ابنه واصطحاب محامٍ للجنة التحقيق، مشيرا إلى أنه في حال توقيع عقوبة حال تغيب الطالب وولي أمره ومحاميه عن الحضور يتم إقرارها وفقا لقانون العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات.

وتابع أنه إذا كانت العقوبة بالفصل الجزئي أو الكلي تتم مخاطبة الطالب بريديا وموثقا على محل إقامته ومحل إقامة ولي أمره.