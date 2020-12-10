جامعة حلوان: 820 طالبا تقدموا للترشح في انتخابات اتحادات الطلاب

كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال الانتخابات لم ترصد أي شكاوي أو اختراقات من قبل الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في أول يوم للتقدم لها بجميع الكليات.

وأوضح "نجم" لـ"الوطن"، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بمختلف اللجان على مستوى الكليات بلغ 820 طالبا وطالبة، مضيفا أنه سيتم فحصهم والإعلان عن الكشوف المبدئية للمرشحين الأحد المقبل.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة التزمت بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثناء عملية التسجيل والتقدم للانتخابات.

رئيس جامعة حلوان: الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها بشأن إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجديد، مؤكدا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات اتحادات الطلاب، منوها بأن مجلس الجامعة شدد على جميع الإدارات بتذليل جميع العقبات أمام الطلاب.

وكانت مكاتب رعاية الشباب بالكليات بمختلف الجامعات المصرية، فتحت اليوم باب التقدم للترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2020-2021، من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر، وتلقي الطعون الاثنين المقبل 14 ديسمبر وفي اليوم التالي فحصها مباشرة، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، وستبدأ الدعاية الانتخابية 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.

وستجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم بعدها الثلاثاء 22 ديسمبر، و23 ديسمبر سيتم انتخاب رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، وتختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.