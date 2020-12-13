في ذكرى رحيلها.. زبيدة ثروت تعترف بالغيرة من سعاد حسني: شكلها عادي

"سعاد حسني لم تكن جميلة المظهر، وكان شكلها عادي"، كلمات عبرت من خلالها الفنانة زبيدة ثروت، عن غيرتها الفنية من السندريلا، والتي وصفتها "قطة السينما المصرية" بأنها "حق مشروع".

وتحل اليوم، ذكرى وفاتها الرابعة، حيث رحلت في 13 ديسمبر من عام 2016، عن عمر ناهز الـ76 عامًا، فهي من مواليد 15 يونيو عام 1940، بمحافظة الإسكندرية، وفي فترة مراهقتها حصدت ألقابا كثيرة بعد نشر صورتها من خلال مسابقة نظمتها مجلة الجيل، منها "المراهقة الجميلة، أجمل مراهقة، صاحبة أجمل عيون، القطة الصغيرة".

وقالت زبيدة، في تصريحات سابقة: "لمّا كانت سعاد تشوفني لابسة فستان أحمر اللون، وهي لابسة فستان لونه بني، على طول تقوم بتغيير فستانها رغبة منها في الظهور بشكل أفضل وأحسن مني، وأنا برضه كنت بعمل كده".

وفي عام 1970، جمع فيلم "الحب الضائع"، لأول مرة بين السندريلا سعاد حسني، والقطة زبيدة ثروت، باعتبارهما من نجمات السينما في هذا التوقيت، وخلال أحداث الفيلم قاما بدور صديقتين فرّق بينهما حب رجل واحد وهو الدنجوان رشدي أباظة، لتدور الأحداث في إطار صراع محتدم بين الحب والصداقة، وينتهي الأمر بوفاة إحداهما.

والفيلم من إخراج هنري بركات، عن رواية الأديب الدكتور طه حسين، سيناريو وحوار يوسف جوهر.

لم تجمع الصداقة يومًا ما بين الجميلتين سعاد، وزبيدة: "سعاد كانت مجرد زميلة مش صديقة"، عبارة وصفت بها الفنانة زبيدة ثروت، علاقتها بـ سعاد حسني، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "الحب الضائع"، وذلك حسب حوار صحفي منشور لـ"زبيدة" عام 2011.

وعن جمال سعاد حسني، اللافت للنظر، قالت زبيدة ثروت: "سعاد لم تكن فنانة جميلة المظهر، وكان شكلها عادي، واستعمالها للماكياج والرموش كان يعطي إحساسا للمشاهد بأنها جميلة الجميلات، وهي كان فيها ميزة مش عند حد، الكاميرا كانت بتحبها".

واعتزلت الفنانة زبيدة ثروت، التمثيل في أواخر ثمانينات القرن الماضي، واكتفت بما قدمته من أعمال فنية جعلتها إحدى أيقونات زمن الفن الجميل.