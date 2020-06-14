زبيدة ثروت.. فضلت الأمومة على النجومية واعتزلت الفن بـ"عائلة سعيدة جدا"

"قطة السينما"، "ملكة الرومانسية"، "صاحبة أجمل عيون"، وغيرها من الألقاب التي حظيت بها الفنانة الجميلة زبيدة ثروت، التي ولدت في مثل هذا اليوم 14 يونيه من عام 1940، لتصبح إحدى نجمات زمن الفن الجميل، رغم مشوارها الفني الذي انقطع في الثمانينات، والذي أسفر عن مايقرب من 40 عمل فني، تألقت فيهم "زبيدة".

بعد فوزها بلقب أجمل مراهقة، وصاحبة أجمل عيون، من خلال مسابقة نظمتها مجلة الجيل في الخمسينات، شقت زبيدة ثروت، طريقها إلى عالم الفن، وكانت بدايتها بدور ثانوي من خلال فيلم دليلة، أمام شادية و عبدالحليم حافظ عام 1956، وعادت لتقف مرة أخرى أمام العندليب الأسمر، باعتبارها نجمة عام 1961، من خلال فيلم يوم من عمري، وغنى لها أجمل أغانيه "بأمر الحب، ضحك ولعب وجد وحب، خايف مرة أحب".

لم يمثل عملها في الفن عائقًا لها لاستكمال دراستها، ونجحت زبيدة ثروت، في الحصول على ليسانس الحقوق، وبناء على رغبة جدها والذي كان يعد من أشهر العاملين بمهنة المحاماة وقتها، عملت كمحامية تحت التدريب، ولكن عشقها للفن، ومع اتساع شهرتها، قررت التفرغ للتمثيل، والابتعاد التام عن المحاماة.

وقبل وفاة فريد الأطرش بنحو عام واحد، قدمت معه زبيدة ثروت، فيلم زمان ياحب، والذي قدم فيه مجموعة من أجمل أغانيه منها "زمان يا حب، فوق غصنك يا لمونة، لا اكتب على ورق الشجر، عِش أنت".

عدد من الأفلام الرومانسية قدمتها زبيدة ثروت، ووقفت أمام نجوم الزمن الجميل منهم "الجان" و "الدنجوان"، مثل عمر الشريف بفيلم في بيتنا رجل، و رشدي أباظة بفيلمي الحب الضائع، و نساء في حياتي، وكمال الشناوي بفيلمي شمس لا تغيب، وعاشت للحب، ومع يحيى شاهين بفيلم الملاك الصغير، وشكري سرحان بفيلمي حادثة شرف، وسلوى في مهب الريح، ومع أحمد رمزي بفيلم أنا وزوجتي والسكرتيرة، ومع حسن يوسف بفيلمي زوجة غيورة جدا، وكيف تتخلص من زوجتك، ومع سمير صبري بفيلم الأحضان الدافئة.

من آخر أفلام زبيدة ثروت، فيلم المذنبون عام 1975، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو ممدوح الليثي وإخراج سعيد مرزوق، وبطولة حسين فهمي وسهير رمزي، وفيلم الحب الحرام عام 1976، تأليف عبدالحي أديب، وإخراج خالد حمادة، شارك فيه عدد من الفنانين السوريين والعرب، منهم أديب قدورة، سلوى سعيد.

وآخر مسرحية قدمتها زبيدة ثروت، قبل قرار اعتزالها العمل الفني، مسرحية عائلة سعيدة جدًا عام 1985، ومين يقدر على ريم عام 1987.

لقبت زبيدة ثروت، بأم البنات، بعد أن رزقت بأربع فتيات، وهن "قسمت، ريم، مها، رشا"، وكانت قد تزوجت عدد من المرات، منهم ضابط بحرية، ومنتج سوري، ومهندس ومخرج.

وفي نهاية الثمانينات قررت زبيدة ثروت التوقف عن التمثيل، لانشغالها بأسرتها وأحفادها، ورحلت عن دنيانا يوم 13 ديسمبر من عام 2016 بعد معاناة مع المرض.