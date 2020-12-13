سقوط تشكيل الـ"3 محافظات" لسرقة الدراجات النارية في الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية عن طريق مغافلة أصحابها، وارتكب 14 واقعة في 3 محافظات هي الدقهلية، والقليوبية، والمنوفية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، متخذين من دوائر بعض أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديريات أمن الدقهلية والقليوبية والمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بنشاطهم الإجرامي اعترفوا بارتكاب 14 واقعة بذات الأسلوب، وبإرشادهم ضُبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها فى تلك الوقائع، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية تمكنت يوم الثلاثاء الماضي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" وتفكيكها وبيعها كقطع غيار.

ودلت التحريات والمعلومات عن قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة مركزي شرطة بيلا والحامول بكفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذين من دائرة مركزي شرطة (دكرنس، طلخا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 5 جرائم سرقة سيارات بذات الأسلوب، وفك أجزاء تلك السيارات وطمس معالمها رقمي الشاسية والموتور وبيعها كقطع غيار، وبعرضهم علي النيابة العامة أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.