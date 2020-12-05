ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع القتل والسرقة بالإكراه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة أحد الأشخاص (سائق توك توك ، مقيم بدائرة مركز شرطةميت غمر) بمياه أحد المجارى المائية بدائرة المركز وما قرره والده بغيابه عقب خروجه للعمل على مركبة "توك توك ".

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أن وراء إرتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع القتل والسرقة بالإكراه وأضافوا بقيامهم بتاريخ الواقعة بإستدراج المجنى عليه بالمركبة "التوك توك" قيادته بزعم توصيلهم وحال سيرهم بالقرب من أحد المصارف بدائرة المركز "محل العثور على الجثة" قاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وشل حركته وعقب فقده الوعى قاموا بإلقائه بمياه المجرى المائى وإستولوا على مركبة "التوك توك" وهربوا وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميل لهم سيئ النية (عاطل ، مُقيم بمحافظة الجيزة) 0

وبتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى إعترفوا بإرتكابهم واقعتين بذات الأسلوب وذلك على النحو التالى :

واقعة مقتل أحد الأشخاص (سائق توك توك ، مُقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر ) والإستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته والتخلص من جثته بإلقائها بمياه أحد المصارف بدائرة مركز أجا .

واقعة مقتل أحد الأشخاص (سائق توك توك ، ومُقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر) والإستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته والتخلص من جثته بإلقائها بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية .

وبإرشاد المتهمين تم العثور على (جثتى المجنى عليهما) وكذا الدراجتين المستولى عليهما لدى عميلين لهم سيئ النية ("لهما معلومات جنائية" مُقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .